El petróleo de Texas cae un 10,7 % en la media jornada ante posible liberación de reservas

A las 12:00 hora local, el precio del Texas restaba 10,14 dólares, tras superar ayer los 100 dólares el barril por el conflicto en Oriente Medio originado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta de la nación persa.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) se reúne hoy de manera extraordinaria para discutir una posible liberación de las reservas de petróleo.

Ayer, el G7 también discutió de manera telemática la liberación coordinada de crudo de sus reservas estratégicas.

Tras esta reunión, el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, informó de que están dispuestos a adoptar "todas las medidas necesarias" para estabilizar los mercados de hidrocarburos.

Los operadores analizan las posibles consecuencias que tendrá la guerra contra Irán y el cierre virtual del estrecho de Ormuz en el suministro de crudo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció ayer que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.

Además, amenazó a Irán con golpear al país "20 veces más fuerte" si la nación persa bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, una ruta por la que transita el 20 % del crudo mundial.

Sus declaraciones tuvieron lugar después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara que atacó un petrolero en el estrecho el fin de semana e indicara que el paso está cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto.

Teherán, que en un primer momento negó que el paso fuera a cerrar, afirmó este domingo que es "poco probable que se pueda establecer la seguridad" en el estrecho.