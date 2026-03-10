El Premio EFE reconoce la ejemplaridad de la delegación de Jerusalén en la guerra de Gaza

El fotoperiodista y reportero gráfico de la Agencia en la Franja llegó a perder cuarenta kilos en tres meses tras elegir quedarse allí para informar, mientras su familia abandonaba el país.

En esta segunda edición del galardón, la comisión evaluadora ha coincidido en reconocer que el ejercicio del periodismo en EFE “tiene lugares y momentos heroicos donde se la juega”, en los que se demuestra una vocación y una consagración a la labor de un servicio público que contribuye a defender los derechos humanos y la democracia.

La guerra de Gaza ha sido uno de esos momentos en los que "nuestra gente nos ha generado muchas preocupaciones y desvelos”, ha resaltado la comisión, que ha recordado que es un conflicto que ha tenido muchas implicaciones diplomáticas y en el que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España siempre ha estado presto a ayudar.

Solo en la Franja de Gaza, el número de fallecidos asciende a más de 70.000 personas, según datos casi coincidentes reconocidos por el Ejército israelí y el Ministerio de Salud local.

Las dimensiones totales de esta guerra, que una comisión independiente nombrada por la ONU calificó como "genocidio", todavía están por evaluar.

En la reunión encargada de decidir este reconocimiento participaron el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver; el director Corporativo, Eduardo Riesco; el director de Información, Leandro Lamor; la presidenta del Consejo de Redacción, Raquel Godos, y el delegado de EFE en Panamá, Moncho Torres.

Todos coincidieron en distinguir al equipo de Jerusalén por haber transmitido con “responsabilidad, rigor y dedicación incansable” una guerra “genocida”, que ha provocado además la matanza de más de 210 reporteros, de acuerdo con el recuento elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) en dos años de operaciones militares israelíes en el enclave palestino.

“Gaza y nuestros compañeros siempre están en nuestro corazón”, afirmó el presidente de EFE tras la decisión acordada por la comisión evaluadora de galardonar a todo el equipo de la oficina de la agencia en Israel, haciendo extensivo este sentimiento a todos los periodistas que se la juegan por contar la verdad en cualquier rincón del mundo, especialmente, en estos días, en emplazamientos clave de Oriente Medio, como Teherán, Beirut y la propia Jerusalén.

El Premio EFE es una distinción que estuvo vigente entre 1977 y 1983, instituida por la agencia durante la presidencia de Luís María Anson, y fue el precursor de los actuales Premios Internacionales Rey de España de Periodismo.

Este galardón, que valora el trabajo de los equipos profesionales de la Agencia EFE, es de carácter honorífico y no tiene dotación económica. Casi cincuenta años después de su creación, la Dirección de la agencia propuso reinstaurarlo en 2024.

El Premio EFE será entregado durante la ceremonia de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2026 y la delegación galardonada recibirá una pieza escultórica conmemorativa de María de Frutos, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2015 y experta en escultura y joyería.

La escultura de bronce remite a la propia esencia de la agencia: se inspira en el histórico logotipo que representaba las cintas de los teletipos formando la palabra EFE y simboliza el flujo informativo diario, porque incorpora referencias a la planimetría de aquellas noticias que se transmitían directamente en un texto, por medio de un teclado mecanográfico, y se imprimían en una estación receptora.