El presidente checo insta a un alto el fuego en Ucrania y a no reconocer la ocupación rusa

"Pongamos fin al conflicto en la línea que existe hoy. Empecemos a negociar un compromiso que, por nuestra parte, me refiero a Europa y Ucrania, consistirá en que los territorios ocupados nunca serán reconocidos legalmente como parte de Rusia", declaró en una rueda de prensa conjunta con el presidente letón, Edgars Rinkēvičš.

Pavel afirmó que tal acuerdo permitiría iniciar la reconstrucción de Ucrania, devastada por la guerra, avanzar en la adhesión de Kiev a la Unión Europea (UE), y declarar ilegítima, al mismo tiempo, la ocupación del territorio ucraniano por parte del ejército ruso.

Rinkēvičš, por su parte, coincidió con Pavel en que "Europa no fue involucrada cuando Estados Unidos e Israel tomaron la decisión de iniciar la operación militar" contra Irán, y que esta guerra ha desviado la atención del conflicto en Ucrania.

"No fuimos implicados en esta fase inicial. No sólo Europa, sino también otros socios globales de otras regiones del mundo se han visto afectados por esto", afirmó.

"Esta guerra en Oriente Medio ha vuelto a demostrar que, en el ámbito diplomático y político, la UE necesita reformar sus procedimientos, y sólo se nos tomará en serio cuando la UE sea más fuerte desde el punto de vista tecnológico y militar", declaró, y agregó que esta operación militar contra Irán no debe llevar a que las naciones europeas olviden la necesidad de apoyar a Ucrania.

El presidente checo y su esposa se encuentran en Letonia en la que es la primera visita de Estado de un jefe de Estado checo desde que Vaclav Havel visitó este país báltico hace 30 años.

Durante su estancia de dos días en Letonia, miembro de la Alianza Atlántica y de la UE, Pavel también visitará a las tropas checas que prestan servicio en la base de la OTAN en Ādaži, al norte de Riga, y visitará un castillo histórico en la ciudad de Bauska que está siendo restaurado con la ayuda de expertos checos.