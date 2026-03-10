El primer ministro iraquí pidió a Rubio que Irak "no se use para atacar a otros países"

Así lo informó este martes la oficina del jefe del Gobierno iraquí en una nota en la que dio cuenta de la conversación mantenida entre ambos para "revisar la situación de la región y discutir los últimos desarrollos del conflicto".

Asimismo, Al Sudani rechazó los intentos para arrastrar a su país al "presente conflicto" en alusión a la guerra entre EE.UU., e Israel, por un lado, e Irán, por otro.

"En la llamada, el primer ministro afirmó el compromiso de Irak para proteger las misiones diplomáticas, embajadas y consulados en su territorio, que son uno de los principales deberes y responsabilidades de las Fuerzas Armadas iraquíes", dijo la nota.

Este comentario responde a los recientes ataques con cohetes contra la embajada estadounidense en Bagdad y el consulado en Erbil, en el contexto del conflicto entre Israel y EE.UU e Irán que comenzó el pasado 28 de febrero.

El Departamento de Estado estadounidense emitió un breve comunicado sobre esa conversación, en la que se limitó a señalar que se centró "en rechazar los ataques terroristas de Irán y de sus milicias terroristas en Irak, incluido el Kurdistán" iraquí.

También destacó la "importancia de que el gobierno iraquí tome todas las medidas posibles para salvaguardar al personal estadounidense y sus instalaciones diplomáticas".

Desde el inicio del conflicto, Irak ha recibido bombardeos de origen "desconocido" que han tenido como víctimas milicianos de grupos simpatizantes con Irán, al tiempo que desde Irán se han reconocido ataques contra instalaciones estadounidenses, bases aéreas y grupos opositores a su gobierno que desde hace décadas se albergan en territorio iraquí.

Precisamente esta madrugada aviones sin identificar, "probablemente de Israel o los EE.UU", atacaron el cuartel general de la 40 Brigada de las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular (también conocidas como Multitud Popular) situada en la provincia de Kirkuk, en el Kurdistán iraquí, y mataron a cinco miembros del grupo, integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes.

Así lo informó a EFE una fuente de la Policía de Kirkuk, que señaló que el ataque golpeó la ciudad de Dibis durante la madrugada y causó, además de los muertos, cuatro heridos y daños materiales en el cuartel.

Las Fuerzas de Movilización Popular, son una agrupación de decenas de milicias iraquíes de distinto signo, en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán, algunos de las cuales han sido designadas organizaciones terroristas por Washington.