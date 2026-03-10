El rey Felipe VI de España aterriza en Chile para asistir a la investidura de Kast

El monarca fue recibido en el aeropuerto por el canciller chileno, Alberto van Klaveren; la embajadora de España en Chile, Laura Oroz; y el jefe de la Guarnición Aérea de Santiago, Carlos Tabilo.

Estaba previsto que viajara acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, pero este informó el lunes que debía cancelar su participación debido a la situación en Oriente Medio.

Quien sí acompaña al monarca es la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

Felipe VI mantendrá un encuentro bilateral con Kast a las 12:30 hora local de este martes (15:30 GMT) en el Palacio Cousiño, en Santiago, y posteriormente será recibido por el presidente saliente de Chile, el progresista Gabriel Boric, a las 15:30 hora local (18:30 GMT) en La Moneda (sede del Gobierno chileno).

Kast, de 60 años, será investido presidente el miércoles en el Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, en una ceremonia a la que acuden otros jefes de Estado y Gobierno de Europa y América, como el argentino Javier Milei, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de la decimonovena participación de Felipe VI en una toma de posesión de un mandatario iberoamericano desde que es rey.

Las dos últimas ceremonias de investidura a las que asistió fueron las del portugués António José Martíns Seguro (2026) y el uruguayo Yamandú Orsi (2025).