El Supremo de Brasil autoriza que un asesor de Trump visite a Bolsonaro en prisión

El magistrado Alexandre de Moraes, responsable por la reclusión del líder ultra, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo, le permitió que reciba al activista conservador Darren Beattie entre las ocho y las diez de la mañana del miércoles de la próxima semana.

Beattie, actual asesor senior para Política de Brasil del Departamento de Estado de EE.UU., podrá ir acompañado de un traductor, cuya identidad tendrá que ser informada previamente, según el fallo al que tuvo acceso EFE.

La autorización atiende de forma parcial el pedido de los abogados del ex jefe de Estado (2019-2022), que excepcionalmente había solicitado que la visita al complejo penitenciario de Brasilia donde está encarcelado fuera el 16 o el 17 de marzo.

Sin embargo, De Moraes alegó que "no existe previsión legal ni excepcionalidad para realizar un cambio específico del día de visita y, en este sentido, considera que "los visitantes deben adaptarse al régimen legal del establecimiento penitenciario y no al revés".

Durante su visita a Brasil, se espera que el asesor de Trump se reúna con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y principal candidato de la derecha a las elecciones de octubre próximo, de acuerdo con medios locales.

Beattie acusó en el pasado a De Moraes de ser "el principal arquitecto del complejo de censura y persecución contra Bolsonaro y sus seguidores" y defendió la imposición de sanciones contra el juez.

El Gobierno de Trump incluyó el año pasado al magistrado en una lista de violadores de derechos humanos y congeló los bienes y activos que este pudiera tener en el país, como parte de una campaña de presión para tratar de frenar el proceso judicial contra el exmandatario.

Sin embargo, las sanciones fueron levantadas unos meses después, en medio de las negociaciones con el Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para rebajar las tensiones entre los dos países.

Si bien Lula aún es considerado el favorito para ganar los comicios, Flávio Bolsonaro ha ido recortando distancias en los sondeos de opinión y en algunos ya aparece incluso empatado técnicamente con el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).