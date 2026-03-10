El undécimo día de guerra contra Irán, el "más intenso" y con las miradas en Ormuz

Este es el resumen de este martes 10 de marzo, el undécimo día desde que comenzó la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra con "la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques".

- El Ejército israelí realizó esta mañana una nueva oleada de bombardeos contra "objetivos del régimen" iraní en Teherán, después de que durante esta pasada noche la fuerza aérea hebrea también lanzara bombardeos en diferentes puntos de la urbe.

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de que los recientes bombardeos sobre instalaciones petroleras en Irán ponen en peligro la salud de la población, por los estragos que se generan en particular en las vías respiratorias y la piel.

- El Ejército israelí lanzó este martes nuevos bombardeos contra la "infraestructura" de Hizbulá en los barrios del sur de la capital libanesa de Beirut.

- El número de muertos de los bombardeos contra el Líbano se eleva ya a 570 y el de heridos a más de 1.400, según la Unidad de Gestión de Riegos en Desastres del Líbano.

- Además han causado el desplazamiento forzoso de 667.000 personas, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó que el estratégico paso de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas, en referencia a Estados Unidos.

- El Pentágono confirmó que estudia "varias opciones" para futuras escoltas a navíos a través del estrecho de Ormuz, aunque no detalló cuando comenzarían estas operaciones en ese paso estratégico por el que pasa entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.

- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que su país no busca "una guerra interminable" con Irán y que esta acabará cuando, "a su debido tiempo", consulte con Estados Unidos el momento para ponerle fin.

- En una entrevista con la cadena Fox News, Trump reiteró que ha escuchado que los líderes iraníes "tienen muchas ganas de hablar", algo que Teherán niega categóricamente, y preguntado sobre si estaría dispuesto a conversar con Irán, el mandatario respondió: "Depende de en qué términos. Posible, solo posible... Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible".

- El Kremlin negó este martes que Vladímir Putin vaya a ejercer el papel de mediador, después de que el ruso hablara ayer con Trump y hoy con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian. Pero Putin aboga por "una rápida desescalada del conflicto y su resolución por la vía política".

- El Ministerio chino de Exteriores aseguró este martes que está desarrollando "mediación activa" y que continuará manteniendo contactos con las partes implicadas para promover la desescalada y el retorno a las negociaciones.

- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este martes un ataque con cinco misiles contra la base de Harir del Ejército estadounidense en el Kurdistán iraquí.

- El presidente iraquí, Abdelatif Rashed, y el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, mantienen el apoyo a Irán y felicitaron hoy al hijo del fallecido Ali Jameneí, Mojtaba, por su nombramiento como líder supremo de Irán, expresando su apoyo a los esfuerzos para detener los "conflictos" en Oriente Medio.

- Además, Al Sudani pidió al secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, que el territorio de su país "no se use para ninguna acción contra Estados vecinos o de la región", al tiempo que rechazó las violaciones de su espacio aéreo "por cualquier parte".

- Pezeshkian negó en una conversación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que los dos misiles balísticos interceptados en los últimos días hayan sido lanzados por Irán.

- Turquía, en cooperación con los demás miembros de la OTAN, ha trasladado una batería de defensa antimisiles Patriot a la provincia de Malatya, en la que se ubica uno de los radares militares más importantes de la Alianza Atlántica, operado por Estados Unidos.

- El precio del gas natural abrió la sesión de este martes con una fuerte caída superior al 15 %, hasta los 47 euros por megavatio hora (MWh), después de que ayer el gas natural cerrara con una fuerte subida del 5,6 %.

- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) caía también este martes en la media jornada un 10,7 %, hasta los 84,63 dólares el barril, ante una posible liberación de las reservas de emergencia por la guerra contra Irán. Ayer el barril superaba los 100 dólares.

- Los países del G7 aseguraron este martes que están listos para actuar "de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles" para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos a Irán, aseguró este martes el ministro francés de Economía, Roland Lescure.