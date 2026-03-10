En Jamaica preocupa "transparencia" y "seguridad jurídica" de comunicadores, según la SIP

El documento, que abarca el periodo del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025, recalca que aunque las instituciones democráticas "son fuertes", hay crecientes preocupaciones.

"La transparencia pública y la seguridad jurídica para los comunicadores, exacerbadas por la influencia de grupos criminales que generan zonas de silencio", subrayó la SIP.

De acuerdo al informe, en el periodo analizado se observó "un control indirecto del Estado a través de la publicidad gubernamental, y el uso de la Ley de Protección de Datos de 2020" que fue criticado "como una manera de inhibir la rendición de cuentas".

En este contexto, aunque la libertad de expresión individual se mantiene "robusta", el Gobierno, a través de su Ejecutivo "ha fortalecido su control sobre la narrativa estatal", mientras que el Legislativo "no ha modernizado herramientas críticas para la transparencia ciudadana".

Jamaica está situado en el sexto lugar de esta edición del índice, con 67,80 puntos de un total de 100, y subió un puesto con relación a su posición en 2024, cuando obtuvo 65,64.

Por otro lado, en la división de Ciudadanía informada y libre de expresarse, Kingston registró 18,75 de 30 puntos.

El documento precisó que sobre la actuación del Estado de Jamaica contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios, alcanzó 26,06 puntos de 40 y en Control de medios y periodismo tuvo 23 de 30.

En cuanto al impacto que tuvieron los poderes públicos en las situaciones desfavorables a la libertad de expresión, el reporte señaló que se observa que el entorno Ejecutivo es el que mayor influencia general tiene seguido del entorno Legislativo.

Sin embargo, a nivel general, el sexto informe de la SIP indicó una baja influencia, a excepción de lo obtenido en control de medios y periodismo donde fue "moderada", alcanzando la mayor puntuación de la tabla.

Según el índice, Venezuela y Nicaragua son países "sin libertad de expresión".