España e Irlanda reclaman una desescalada del conflicto en Oriente Medio

Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, a su homólogo irlandés y analizaron la situación en Oriente Medio y la posición de la Unión Europea (UE) ante el conflicto en la región.

El jefe del Ejecutivo destacó en las redes sociales que hace dos años viajó a Dublín para coordinar con Irlanda el reconocimiento de Palestina como Estado y ahora se reunió con Martin para, entre otros asuntos, abordar la crisis en Oriente Medio.

Martin, que encabeza un gobierno de coalición entre centristas y democristianos, denunció tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que la acción se llevó a cabo sin el mandato de la ONU y reclamó una negociación para frenar la guerra.

Esas declaraciones se alinean con la posición que ha venido defendiendo también Sánchez, quien recalcó que la intervención no se ajustó al derecho internacional.

En la reunión, ambos líderes conversaron igualmente sobre la próxima presidencia del Consejo Europeo por parte de Irlanda, que se desarrollará en el segundo semestre de este año.

Con ese motivo, está previsto que en otoño haya en Dublín una reunión extraordinaria de los Veintisiete y otra de la denominada Comunidad Política Europa, que reúne a los países de la UE y a la mayoría del resto de integrantes del continente que no forman parte del club comunitario.