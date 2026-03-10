España exige a Israel respetar al Líbano: una invasión terrestre sería un tremendo error

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde anunció una ayuda humanitaria al Líbano por importe de 9 millones de euros, el titular de Exteriores manifestó que España condena "los ataques masivos de Israel contra el Líbano", igual que ha condenado "con total rotundidad" el lanzamiento de cohetes del grupo chií libanés Hizbulá.

Albares subrayó que la "seguridad y estabilidad" del Líbano "son vitales para toda la región" e instó a Israel a que "cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional", así como a Hizbulá a que "cesen sus ataques contra Israel" y "se someta al plan de desarme del Gobierno de Líbano".

Dijo también que ha hablado con su homólogo libanés para trasladarle el apoyo de España a la soberanía y a la integridad territorial del Líbano y expresarle que lo que España quiere es un país "soberano" y "libre de grupos armados y de ataques exteriores y en paz".

Respecto a la ayuda, que justificó al tener ya Líbano casi el 10 % de su población desplazada por la actual guerra, anunció que la respuesta humanitaria de España se va a materializar con un paquete de 9 millones de euros, de los que de inmediato se van a enviar 2,4 millones en alimentos y agua, saneamiento y asistencia sanitaria de primera necesidad.

A continuación seguirá un plan de intervenciones adicionales" en función de las necesidades", con envío de medicamentos, material de refugio y más alimentos, y también se va a canalizar una parte de la ayuda a través de las oenegés españolas presentes sobre el terreno.

Asimismo, el ministro detalló que España sigue muy de cerca la situación de seguridad de la misión de naciones unidas en Líbano tras el ataque al contingente ganés, que condenó, y recordó que el ejército español tiene desplegados allí a casi 700 soldados bajo bandera de la ONU.

Albares reiteró también el apoyo del Gobierno español al mandato de la misión, incluyendo el apoyo al redespliegue efectivo de las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país, y recordó que la posición de España en este conflicto "es clara desde el principio: defendemos el derecho internacional, defendemos la desescalada, defendemos la vuelta a la mesa de negociaciones y la paz".

Hizbulá lanzó en la madrugada de este martes varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes al sur de Líbano e Israel, según medios vinculados al grupo, a lo que siguió una nueva advertencia del ejército israelí para que se desaloje el sur del país ante nuevos bombardeos.

Mientras, el Gobierno libanés busca el apoyo de la comunidad internacional para gestionar su crisis de desplazados, que ya ascienden a 600.000, mientras prosigue su campaña militar contra Hizbulá.