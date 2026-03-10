España nombra a un diplomático de carrera como nuevo embajador en Honduras

Escribano ha estado destinado anteriormente en las Embajadas de España en Alemania, Marruecos, Filipinas y Polonia, y ha desempeñado varios puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre ellos director general para el español en el mundo y jefe de servicio en la Subdirección General de Oriente Próximo.

Escribano sustituirá a Diego Nuño García, que a su vez ha sido nombrado embajador en misión especial para el Sahel, región que abarca una decena de países de África.

Nuño, igualmente diplomático de carrera, era hasta ahora el embajador en Honduras y, previamente, ha trabajado en el Consulado en Orán, en la Representación Permanente ante la OTAN, en las Embajadas en Guatemala y en Colombia y en la Representación Permanente ante la Unión Europea.