España reafirma su apoyo a la UNRWA, "esencial para la supervivencia de los palestinos"

Sánchez mantuvo una reunión con Lazzarini, a quien expresó su preocupación por la grave situación humanitaria en Gaza, y reiteró su compromiso con el organismo y su labor esencial, en un contexto global agravado por el conflicto en Irán.

Durante el encuentro, ambos abordaron el contexto internacional.

Sánchez expresó su preocupación por la grave situación humanitaria en Gaza y recordó que, a pesar del alto el fuego acordado, la paz sigue sin llegar, informó el Gobierno español.

En ese sentido, España insistió en la necesidad de que las agencias de Naciones Unidas y otras ONG puedan operar en los territorios palestinos sin restricciones en el marco del derecho internacional.

España fue uno de los primeros países en reconocer al Estado palestino -en mayo de 2024- y es uno de los que lideran el rechazo a la guerra de Israel contra Gaza y a los planes de paz liderados por Estados Unidos e Israel para la Franja.

Sánchez se reunió el pasado 10 de diciembre en Madrid con el presidente palestino, Mahmud Abás, a quien expresó sus deseos de una paz real, "no de cartón piedra", en Gaza.

El presidente del Gobierno aseguró aquel día que, tarde o temprano, los responsables del "genocidio" en la Franja rendirán cuentas y dijo que la paz solo puede venir de la mano de la convivencia y de la solución de los dos Estados, al tiempo que ratificó el compromiso de España para ayudar a que sea posible.