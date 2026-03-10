España responde a Macron que no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

Macron anunció la puesta en marcha de una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz y detalló que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarán en el Mediterráneo Oriental y, todo ello, permitirá "atraer y movilizar" a otros países europeos.

"No hay ninguna concreción ni planteamiento oficial de la idea de Macron", aseguró Albares hoy en rueda de prensa.

El titular de Exteriores reiteró la posición del Ejecutivo español de no participar en ningún tipo de acción que suponga un apoyo a la guerra en Irán y Oriente Medio.

"El Gobierno de España solo participa en operaciones que puedan garantizar la paz y que garanticen la seguridad de la Unión Europea. Y esos son los parámetros en los que en los que estamos", incidió Albares.

El ministro de Exteriores reconoció que las informaciones que llegan sobre el conflicto constatan que la situación en la zona sigue siendo "muy preocupante".