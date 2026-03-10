España se alinea con Costa frente a Von der Layen en la crisis por la guerra de Irán

"Nos identificamos plenamente con las palabras de António Costa", aseguró el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Albares considera que "la alternativa al orden internacional es el desorden, es el no orden", y que, frente a lo sostenido por Von der Layen, "no hay una oposición entre un antiguo orden y un nuevo orden", sino entre un "orden internacional y el desorden".

Von der Layen declaró ayer, lunes, que Europa ya no puede ser "la guardiana del orden del viejo mundo".

De hecho, el jefe de la diplomacia español advirtió de que "si seguimos apostando por el desorden, llegaremos al caos", debido a las diferentes posturas con las que los dirigentes europeos están afrontando la crisis mundial generada por Estados Unidos e Israel con sus ataques a Irán, y su respuesta.

Albares añadió, en este sentido, que España no presentó ninguna queja ante la reflexión de Von der Layen que hizo el lunes ante los embajadores de la Unión Europea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, tachó en unas declaraciones a la televisión pública TVE de "más que desafortunadas" las palabras de la presidenta de Comisión Europea, ya que en vez de colocarse al lado de la legalidad internacional, lo hizo "del lado de la barbarie".