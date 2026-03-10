Española Nextil se alía con salvadoreña Varsity para ampliar producción en Centroamérica

Nextil explicó que las prospecciones comerciales y los proyectos en desarrollo en el mercado norteamericano están "superando las previsiones" para el período 2026-2030, lo que "requiere consolidar acuerdos industriales con confeccionadores relevantes de la región capaces de acompañar el crecimiento previsto".

Con esta firma, la textil española busca "asegurar la capacidad de confección en la región para los programas vinculados a NextGreen, su plataforma de producción textil sostenible".

Nextil recuerda que en todo el sector existe una tendencia a recolocalizar parte de la producción desde Asia hasta Centroamérica para buscar "cadenas de suministro más cortas".

Nextil tiene sus principales instalaciones fabriles en Braga (Portugal) y en Fraijanes (Guatemala), mientras que Varsity, empresa dedicada la fabricación de ropa deportiva y técnica de alto rendimiento, con base industrial en El Salvador, cuenta con una plantilla superior a los 2.000 trabajadores.