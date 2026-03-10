Estado de Georgia elige al sucesor de Marjorie Taylor Greene, exaliada de Trump

El distrito 14 de Georgia, que Greene ganó en 2024 con el 64 % de los votos, elige entre 17 candidatos, entre quienes destacan el fiscal Clay Fuller, republicano apoyado por Trump, y el general retirado del Ejército Shawn Harris, el favorito entre los demócratas.

Por ser una elección especial, ciudadanos pueden elegir a cualquiera de los aspirantes, que incluyen 12 republicanos, tres demócratas, un libertario y un independiente, quienes necesitan al menos 50 % de los sufragios para evitar una segunda vuelta electoral, que sería el 7 de abril.

"Sal, haz que tu voz se escuche, asegúrate de que estés apoyando al único candidato, como puedes ver en mi letrero, apoyado por el presidente Trump, envía un guerrero del noroeste de Georgia al Capitolio", expresó Fuller en un mensaje a sus seguidores tras la apertura de las urnas.

Los comicios son una prueba para 'MAGA', pues Greene era una de las voces líderes del movimiento y una de las principales aliadas de Trump en el Congreso hasta su ruptura en noviembre pasado porque la entonces legisladora criticó su enfoque en política exterior y su manejo del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

En vísperas de la elección, Greene acusó esta semana a Trump de "traicionar sus promesas de campaña de no más guerras extranjeras" tras atacar a Irán junto a Israel, por lo que acusó al presidente y a los republicanos de "j*derlo todo".

"Después de un año, Trump empieza una gran guerra en Irán para Israel, desestabilizando el Oriente Medio, costando más de 1.000 millones dólares al día, elevando el costo de la gasolina, y trágicamente están matando niños inocentes que ellos aseguran que están liberando", escribió en X.

Aunque Trump obtuvo el 68 % de los votos en el distrito en 2024, los demócratas esperan que su desempeño refleje la caída de popularidad del mandatario en las encuestas ante la inflación, la percepción de excesos en redadas migratorias y los costos de la guerra en Irán.

Por ello, líderes del partido como el exsecretario de Transporte (2021-2025) Pete Buttigieg han apoyado a Harris, quien sirvió por 40 años en el Ejército en países como Afganistán y Liberia, y tiene una campaña que apela a las diversas identidades partidistas.

"Necesito su voto para ganar, demócratas, independientes y sí, republicanos, porque el Partido Republicano sabe que ha abandonado a algunos de ustedes. Podemos ganar esto como una coalición. Vengan, voten ahora mismo", manifestó el veterano en un video.

Las urnas cierran a las 19:00 horas del tiempo del este de Estados Unidos y hay cerca de 521.000 votantes registrados.