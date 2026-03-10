Eurocámara pide incentivos fiscales y más simplificación para paliar la crisis de vivienda

En el informe final de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda, aprobado en el pleno con 367 votos a favor, 166 en contra y 84 abstenciones, la Eurocámara sostiene que "millones de europeos sufren condiciones de vida precarias debido a la crisis de la vivienda" por lo que pide iniciativas a la UE que aborden el aumento de precios y la escasez mediante el apoyo a la construcción y la renovación residencial, explicó el PE en un comunicado.

El Parlamento pidió que el Plan de Vivienda Asequible de la Comisión asigne fondos específicos para la renovación de viviendas en el apartado de mejoras del rendimiento energético de edificios residenciales para "combatir la pobreza energética".

Con respecto a los alquileres de corta duración, en el texto se pide que la futura legislación logre "un equilibrio en el desarrollo del turismo y que se garantice el acceso a viviendas asequibles" para lo que se debería dar a los países, regiones y autoridades locales "flexibilidad para diseñar y aplicar medidas adaptadas a sus realidades territoriales específicas y a los diferentes mercados".

Los eurodiputados reclamaron además una "proporción adecuada" de vivienda pública y social, y condenaron la "ocupación ilegal de viviendas", para lo que demandaron medidas "más estrictas para proteger a los propietarios".

El pleno propuso además una fiscalidad basada en incentivos dirigida a hogares de renta media y baja, la eliminación de tasas para la compra de la primera vivienda y otras medidas para que los alquileres a largo plazo sean más asequibles.

También abogaron por la revisión de las normas sobre ayudas estatales para facilitar la inversión pública en vivienda social, "respetando al mismo tiempo la diversidad de los mercados nacionales", así como un paquete de simplificación para reducir la burocracia en el sector.

Además, los eurodiputados reclamaron a la UE un refuerzo del sector de la construcción con una apuesta por productos innovadores y sostenibles, incluir requisitos mínimos de origen para componentes hechos en la UE, y mejoras en las condiciones de los trabajadores, con énfasis en la formación y un "salario justo".

"Los jóvenes y las familias sufren porque Europa carece de viviendas. Cuando los permisos tardan años y las autoridades no pueden emitir resoluciones a tiempo, los precios seguirán subiendo. La realidad de la vivienda difiere entre los Estados miembros, por lo que la subsidiariedad es fundamental", afirmó el eurodiputado popular Borja Giménez Larraz, autor del informe del Parlamento.

Por su parte, la presidenta de la comisión especial, la socialista italiana Irene Tinagli, sostuvo que "la vivienda es una prioridad social fundamental" y añadió que la Eurocámara ofreció hoy "soluciones prácticas e innovadoras a esta urgente crisis social y económica".

"La acción de la UE es esencial para restablecer el equilibrio y la equidad en el mercado de la vivienda, porque todos merecen un lugar al que llamar hogar", explicó Tinagli.