Fráncfort sube un 2,39 % por la caída del precio del petróleo

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una subida del 2,39 % en 23.968,63 puntos.
También contribuyó a la bajada del petróleo que los países del G7 aseguraron este martes que están listos para actuar "de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles" para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos a Irán, según el ministro francés de Economía, Roland Lescure.
El fabricante de semiconductores Infineon ganó un 6,1 %, hasta 41,32 euros, pero el de software para empresas SAP bajó un 1,3 %, hasta 169,60 euros.
La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 6 %, hasta 157,70 euros, y Siemens avanzó un 5 %, hasta 232,15 euros.
El grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 5,4 %, hasta 39,63 euros, y la compañía de servicios de diálisis Fresenius Medical Care cedió un 0,4 %, hasta 39,59 euros.
El grupo de aerolíneas Lufthansa rebotó un 7,9 %, hasta 8,2 euros, tras la bajada de los precios del petróleo y anunciar nuevas conexiones aéreas a Asia y África debido al aumento de la demanda por la guerra en Irán.