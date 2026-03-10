Francia, China, R.Unido y otros 30 países respaldan recurso estratégico de energía nuclear

La declaración general conjunta, publicada por el Elíseo, estaba también firmada por Armenia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Jordania, Kazajstán, Lituania, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Países Bajos, Polonia, República de Corea, República Democrática del Congo, República Checa, Ruanda, Serbia, Suecia, Turquía, Ucrania y Vietnam.

Titulada 'Por una energía nuclear segura y asequible para todos', la declaración subraya que la energía nuclear constituye un pilar clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar la seguridad energética y promover una transición hacia sistemas energéticos limpios, justos y sostenibles.

Los países participantes, junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), destacaron en el texto que la energía nuclear es una fuente segura, fiable y baja en carbono que complementa otras tecnologías de generación con bajas emisiones.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de desarrollar o ampliar programas nucleares respetando los más altos estándares de seguridad, protección y no proliferación establecidos por la OIEA.

La declaración subraya la importancia de fortalecer la cooperación internacional y armonizar las hojas de ruta nacionales para el desarrollo nuclear, tanto en países con programas consolidados como en aquellos que evalúan incorporar esta tecnología por primera vez.

Los firmantes de la declaración también destacaron la necesidad de mantener la transparencia y la participación pública para sostener la confianza social en los proyectos nucleares.

Los gobiernos recordaron además que en la COP28 se reconoció a la energía nuclear como un componente relevante de la transición energética global y se respaldó la iniciativa internacional de triplicar la capacidad nuclear mundial para 2050 como parte de los esfuerzos para alcanzar las emisiones netas cero.

En ese contexto, los países firmantes señalaron que la expansión del sector deberá realizarse con un enfoque responsable que priorice la seguridad, la gestión sostenible de los residuos radiactivos y el uso ético de la tecnología nuclear.

La declaración también pide a las instituciones financieras internacionales y a los bancos multilaterales de desarrollo que integren la energía nuclear en sus políticas ambientales, sociales y de gobernanza, y que desarrollen instrumentos financieros que faciliten la inversión pública y privada en proyectos nucleares.

Los signatarios se comprometieron igualmente a impulsar la innovación tecnológica, incluidos los reactores avanzados y los reactores modulares pequeños, reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro del sector y apoyar la formación de profesionales especializados.

Además de la generación eléctrica, el documento destaca el potencial de las tecnologías nucleares para aplicaciones como la producción de hidrógeno, la desalinización de agua, la calefacción industrial y urbana, el apoyo a la seguridad alimentaria y los usos médicos.

Finalmente, los países expresaron su respaldo a la organización de una futura cumbre internacional sobre energía nuclear, en colaboración con el OIEA, con el objetivo de mantener el impulso político y fortalecer la cooperación global en el desarrollo seguro y sostenible de esta fuente de energía.