Gobierno de Perú afirma que el legado de Bryce es "parte esencial" de la identidad peruana

"El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento del escritor Alfredo Bryce Echenique, autor de novelas inolvidables como 'Un mundo para Julius' (1970) y 'La vida exagerada de Martín Romaña' (1982), entre otras muchas obras", señaló un mensaje publicado en redes sociales.

Destacó que, desde su primer libro de cuentos, 'Huerto cerrado', de 1968, Bryce "mostró una radiografía de la sociedad peruana al mismo tiempo implacable y humorística".

Tras recordar que en 2012 publicó su última novela, 'Dándole pena a la tristeza', remarcó que el escritor recibió importantes premios internacionales como el Casa de las Américas (1968), el Premio Nacional de Literatura (1972), el Premio Planeta (2002) y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (2012).

"Rendimos homenaje a su legado, su humor y su sensibilidad, que forman parte esencial de nuestra identidad cultural. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y seguidores", concluyó.

La muerte de Bryce Echenique fue lamentada también "profundamente" por la Casa de la Literatura peruana y por escritores peruanos como Alvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, y Jorge Eduardo Benavides.

El escritor, quien nació en Lima un 19 de febrero de 1939 y estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), saltó a la fama tras obtener una mención honrosa en el premio Casa de las Américas de cuento de 1968 con su colección de relatos 'Huerto Cerrado'.

Además de ser autor de novelas, cuentos, ensayos y memorias, Bryce formó parte de una triada de grandes escritores peruanos contemporáneos, con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el cuentista Julio Ramón Ribeyro, considerados los tres grandes narradores de la segunda mitad del siglo XX en Perú y entre los más destacados de Latinoamérica.