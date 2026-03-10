Hallan muerto a un gobernador indígena que había sido secuestrado en el oeste de Colombia

La Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Chocó (Orewa) confirmó el hallazgo del cuerpo del líder, quien había sido reportado como desaparecido tras ser interceptado por tres hombres armados en una carretera que conduce al municipio de Tadó, en el sur de ese departamento.

"Expresamos nuestro profundo dolor y consternación tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida del gobernador Valencia Duave", señaló la organización en un comunicado, en el que calificó el hecho como una "agresión contra la cultura y los derechos fundamentales" de los pueblos indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule.

Según Orewa, Valencia era una autoridad reconocida por su compromiso con el bienestar de su comunidad y la defensa de los territorios ancestrales, así como por su trabajo en favor de los derechos de los pueblos indígenas.

Horas antes del hallazgo, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta exigiendo el respeto a la vida del líder indígena y activado canales humanitarios para facilitar su liberación.

El organismo recordó además que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional y que el Estado debe garantizar su integridad en territorios afectados por el conflicto armado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el crimen, Orewa exigió a las autoridades investigaciones "rigurosas, prontas y transparentes" para identificar y judicializar a los responsables, y evitar que el caso quede en la impunidad.

El departamento del Chocó, situado en el litoral Pacífico colombiano, es una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, donde comunidades indígenas y afrodescendientes viven en medio de disputas territoriales entre grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.