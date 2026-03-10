Hizbulá ataca con drones y cohetes posiciones militares de Israel

Entre los objetivos se encuentran emplazamientos donde permanecen soldados israelíes en las ciudad de Markaba y Aitaroun, ambas en el sur de Líbano, y un cuartel en la población israelí de Yiftah, entre otras, recogen una serie de comunicados publicados en el portal Central Media, vinculado a Hizbulá.

Según estas informaciones, al menos dos tanques israelíes recibieron daños durante la ofensiva en Markaba.

Los ataques dice Hizbulá son la respuesta a la ofensiva israelí contra decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los barrios del sur de Beirut.

Desde hace una semana, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras sur de Beirut, mientras que Hizbulá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte israelí.

El conflicto se desarrolla en el marco de la guerra de Irán, socio de Hizbulá, y tiene lugar más de un año después de que el Líbano e Israel acordaran un alto el fuego para poner fin a otro conflicto, que se prolongó desde octubre de 2023 hasta noviembre de 2024.

Al menos 486 personas han muerto en Líbano y 1.313 han resultado heridas tras cumplirse una semana del inicio de un conflicto que ya causó además alrededor de 600.000 desplazados en el país, según los datos publicados el lunes por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública.