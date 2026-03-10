HRW: Zimbabue intensifica la represión contra críticos de ampliar el mandato presidencial

"Los líderes de Zimbabue deben demostrar su compromiso con el Estado de derecho respetando la Constitución del país y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en materia de libertad de expresión y reunión", declaró en un comunicado el investigador principal para África de HRW, Idriss Ali Nassah.

Aunque el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, debe dejar el cargo en 2028 tras cumplir los dos mandatos de cinco años estipulados en la Constitución, el Gobierno publicó el pasado 16 de febrero en el Boletín Oficial un proyecto de ley con una enmienda que amplía el mandato presidencial y parlamentario de cinco a siete años.

Esta legislación, que pospone en la práctica las elecciones de 2028 a 2030, ha suscitado una "considerable oposición" de aquellos que quienes la consideran un "atentado" contra la democracia zimbabuense, de acuerdo con HRW.

Según el comunicado de la ONG pro derechos humanos, policías y hombres armados no identificados han amenazado, acosado y golpeado en los últimos meses a opositores a esta enmienda constitucional.

"La sociedad civil, los expertos legales y la ciudadanía deben poder expresar pacíficamente sus opiniones sin temor", añadió Nassah.

HRW recopiló testimonios como el del abogado y líder del partido opositor Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Lovemore Madhuku, quien detalló que entre cinco y diez hombres armados con pasamontañas irrumpieron el 1 de marzo en sus oficinas.

Esos individuos agredieron con porras y bastones a miembros de ANC, e incluso llegaron a herir al propio Madhuku, quien presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional para detener el proceso de enmienda.

Madhuku afirmó que los hombres se identificaron como policías y acusaron a su partido de celebrar una "reunión no autorizada", aunque la Policía del país publicó en la red social X que sus agentes "no estuvieron involucrados en el presunto incidente" y que el propio cuerpo "estaba interesado en saber qué sucedió realmente".

Meses antes, el 28 de octubre de 2025, las oficinas del Fondo de la Serie de Economía Política de África Austral (SAPES) en Harare sufrieron graves daños en un ataque incendiario, en el que los agresores secuestraron al guardia nocturno y cerraron las puertas de la propiedad con candados antes de huir.

Dicho ataque tuvo lugar pocas horas antes de que SAPES organizara un diálogo entre sociedad civil y líderes de la oposición en respuesta la iniciativa de extender el mandato presidencial.

HRW instó a las autoridades a investigar estos ataques y enjuiciar a los responsables de los abusos, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad.

"Zimbabue -concluyó- debería reformar las responsabilidades y los procedimientos de sus fuerzas de seguridad para garantizar que actúen con profesionalidad y apegados a la ley".