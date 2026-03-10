Índice de SIP denuncia persecución judicial y agresiones contra periodistas en El Salvador

"Para silenciar voces críticas, las autoridades estatales han empleado estrategias como la persecución judicial, la asfixia financiera y la agresión directa a periodistas", indica el documento.

Reseña que solo entre mayo y julio de 2025 "se contabilizaron 180 agresiones contra profesionales de la información, de acuerdo con la Asociación de Periodistas de El Salvador" y que "se estima que al menos 47 periodistas han huido del país durante la administración del presidente Nayib Bukele".

De acuerdo con el documento, "El Salvador ha ido retrocediendo en materia de derechos comunicacionales, de manera gradual, a partir de la segunda edición del Índice Chapultepec de Libertad y de Prensa" de 2021.

"Obtuvo en esta ocasión una puntuación general de 24,49 puntos, de 100 posibles, que lo mantiene en la franja de Alta Restricción, solo superando a Nicaragua y Venezuela, y por primera vez por debajo de Cuba", apunta el índice para 2025.

Detalla que, en comparación con 2024, El Salvador "desciende dos posiciones y se coloca en el antepenúltimo lugar", siendo sus aspectos más críticos los de ciudadanía informada y libre de expresarse (5,45 puntos de 30) y actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas (4,17 puntos de 40), en la Dimensión Sin Libertad de Expresión.

Dentro de la evaluación general, estos dos aspectos de El Salvador entran en la franja de clasificación "Sin Libertad de Expresión", mientras que la mejor evaluada fue la de control de medios (14,86 puntos de 30) y se ubicó en la franja de "En Restricción".

"De acuerdo con la muestra sondeada para el Índice Chapultepec, el entorno más involucrado en situaciones desfavorables para la libertad de expresión es el Ejecutivo, con una Influencia promedio Fuerte, en este tipo de actuaciones", subraya el documento.

Indica que El Salvador sumó en 2025 tres años consecutivos en los que "se ha mantenido el estado de excepción, determinado por la administración del presidente Nayib Bukele", además de la promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros, que "fue identificada como una herramienta de asedio estructural contra entradas de financiamiento de iniciativas periodísticas independientes".