Informe revela abusos del ejército ruso a soldados de 17 países reclutados para Ucrania

La investigación de la Comisión Internacional Independiente de Investigación para Ucrania señala que la mayoría fueron destinados a operaciones "extremadamente peligrosas" en el frente ucraniano y decenas de ellos experimentaron, fueron testigos o sufrieron maltratos.

La comisión de tres expertos, presidida por el noruego Erik Mose, elaboró el informe con las entrevistas a soldados capturados por las fuerzas ucranianas, algunos de ellos tras desertar: la mayoría carecían de experiencia militar, no entendían el idioma ruso y recibieron una mínima formación castrense de entre una y cuatro semanas.

Algunos ya estaban en territorio ruso y accedieron a alistarse para regularizar su situación, otros cumplían sentencias y fueron obligados a luchar en Ucrania, y un tercer grupo se encontraban en el extranjero, donde fueron contactados mediante engaños de empleo y oportunidades de lucrarse.

Estos últimos, una vez llegados a Rusia, fueron recibidos en el aeropuerto por personal militar, "llevados a bases del ejército y presionados para firmar contratos en ruso que no comprendían", señala el informe.

Detalla que, de los 85 desertores entrevistados, al menos 61 sufrieron o fueron testigos de maltrato ya que, según relataron, los comandantes rusos imponían de forma arbitraria o toleraban castigos extremadamente violentos por negarse a participar en peligrosas operaciones en el frente, a veces sin municiones o comida.

Los abusos incluían disparos en las extremidades y palizas, y en un caso relatado por uno de los entrevistados el cadáver de un soldado apaleado hasta morir estuvo a la vista durante tres días para dar "ejemplo" al resto de soldados.

El informe denuncia por otro lado graves irregularidades en juicios a civiles y prisioneros de guerra ucranianos, en zonas ocupadas o en territorio ruso tras ser trasladados a la fuerza al otro lado de la frontera, lo que según la comisión constituye un crimen de guerra.

En esos juicios se han falseado pruebas o se han obtenido mediante tortura, y se han ignorado las garantías de debido proceso, indicó la comisión de Naciones Unidas.

La investigación denuncia por otra parte a las autoridades ucranianas por la excesiva amplitud del crimen de "colaboración" con la ocupación rusa, que ha castigado actividades que en su opinión no ponen en peligro la seguridad nacional del país.

También recoge irregularidades en la movilización de soldados para las fuerzas armada ucranianas durante la guerra, como falta de acceso a abogados y traslado a la fuerza de objetores de conciencia a centros de reclutamiento y bases militares.