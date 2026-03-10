Irán asegura que las futbolistas asiladas en Australia están siendo "tomadas como rehenes"

"Mataron a más de 165 colegialas iraníes inocentes en un doble ataque con Tomahawk (misil de crucero) en la ciudad de Minab, ¿y ahora quieren tomar a nuestros atletas como rehenes asegurando que las están "salvando"? La audacia y la hipocresía son asombrosas", dijo Bagaei en un post en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el lunes al Gobierno australiano que concediera asilo a la selección femenina iraní y dijo que Washington recibiría a las deportistas si Camberra no accedía a refugiarlas.

Ante ese anuncio, las autoridades australianas informaron este martes de que habían concedido visados humanitarios a cinco de las 25 convocadas, mientras que el resto de integrantes del equipo permanece en Sídney a la espera de viajar a Malasia en las próximas horas, según la cadena pública australiana ABC.

Además, ABC informó que al menos otras dos jugadoras habrían pedido asilo en Australia, si bien las autoridades solo han confirmado la autorización de cinco visados humanitarios por el momento.

El portavoz de Exteriores de Irán aseguró a las integrantes del equipo que "no se preocupen" y les dijo: "Irán las espera con los brazos abiertos. ¡Vuelvan a casa!"

Las futbolistas, que llegaron a Australia para la Copa de Asia femenina el mes pasado, antes del inicio de la guerra en Irán, fueron objeto de polémica tras no cantar el himno nacional durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur, aunque sí lo entonaron en su segundo y tercer partidos.

Una televisión estatal iraní llamó "traidoras" a las jugadoras, que concluyeron el domingo su participación en el torneo tras quedar eliminadas.

La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) celebró este martes la decisión del Gobierno australiano de conceder visados humanitarios a cinco futbolistas iraníes, si bien expresó preocupación por la seguridad del resto del equipo.