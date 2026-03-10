Irán detiene a 30 personas acusándolas de espías y mercenarios de Israel y EE.UU.

Se trata de personas que han sido detenidas en varias partes del país y que eran en algunos casos extranjeras, según el ministerio, citado por la agencia oficial Tasnim, que no dio detalles de los arrestados ni de las nacionalidades ni tampoco de dónde están.

Según las autoridades iraníes, estos detenidos espiaban y enviaban información a Israel y Estados Unidos sobre la ubicación y los movimientos de las fuerzas militares y policiales iraníes y las instalaciones de defensa del país.

Uno de los "mercenarios" detenidos estuvo 10 años entrenándose en el extranjero y volvió a Irán, según el ministerio, para formar una célula en una provincia del suroeste de Irán.

Por otro lado, las fuerzas de inteligencia también arrestaron a dos miembros de un grupo separatista, no detallaron de qué país, e incautaron un cargamento militar con 10 fusiles y centenares de cartuchos de munición que supuestamente iban a ser usados por este grupo para atacar Irán, según el ministerio.

El arresto de personas acusadas de ser espías de Israel aumentó durante la anterior ofensiva israelí y estadounidense en Irán en junio. También se incrementaron las ejecuciones de los mismos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron entonces que las autoridades iraníes han respondido a los ataques procedentes de Israel "deteniendo a periodistas y ejecutando a prisioneros" acusados de ser espías israelíes.