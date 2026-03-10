Israel bombardea a militares iraníes en centros de mando en Teherán y Tabriz

Entre los objetivos atacados, Israel enumera un centro de mando de unidades especiales y un complejo de la milicia Basij en Tabriz.

Pero también un complejo militar de una unidad de seguridad en Teherán, otro centro de la unidad responsable del lanzamiento de misiles balísticos y artillería, y otro de la Policía de Inteligencia en la provincia de Maragheh.

"Los centros de mando y complejos fueron atacados mientras agentes del régimen terrorista iraní (estaban) ubicados en su interior", detalla el texto.

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, cifra en 1.900 el número de soldados y comandantes del régimen iraní muertos desde el inicio de la ofensiva, mientras que la ONG con sede en Estados Unidos HRANA dice que al menos 1.100 civiles han perdido la vida desde el 28 de febrero, día del inicio de la escalada bélica.