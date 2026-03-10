Israel concluye otra ola de ataques contra la entidad financiera de Hizbulá en el Líbano

"Ayer (lunes), cazas de la Fuerza Aérea israelí completaron una serie adicional de ataques en activos e instalaciones de almacenamiento de la Asociación Al Qard Al Hasan, que financia las actividades terroristas de Hizbulá a través del Líbano", recoge el comunicado.

En la última semana, el Ejército de Israel ha atacado hasta 30 objetivos de la entidad bancaria, a la que atribuye proveer de fondos para la compra y producción de armas, además de para pagar salarios, a Hizbulá.

"Los ataques pretenden profundizar el daño militar a la organización terrorista Hizbulá, siguiendo los ataques del Ejército de Israel a activos de la asociación la semana pasada", continúa.

En el comunicado castrense, Israel acusa al grupo chií de explotar y agravar la crisis económica en el Líbano.

Este martes, el Ejército israelí reiteró sus órdenes de desplazamiento forzoso a la población del sur del Líbano, entre la Línea Azul y el río Litani.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El río Litani marca el perímetro de despliegue de los cascos azules, situados entre esta barrera natural y el norte de la Línea Azul, la divisoria no oficial de este país con Israel y los Altos del Golán sirios ocupados, a la que se retiraron las tropas israelíes en el año 2000, poniendo fin a una ocupación de 18 años del sur de Líbano.

Al lanzar su nueva ofensiva contra el Líbano, el Ejército israelí ocupó varias posiciones ("menos de diez", según oficiales militares) en el sur libanés, que se suman a las que ya ocupaba desde que entró en vigor el alto el fuego de noviembre de 2024.

"Las incursiones continúan mientras las fuerzas armadas operan con gran fuerza en la zona. Por lo tanto, para su seguridad, reiteramos nuestro llamado a que evacuen sus hogares inmediatamente y se dirijan directamente al norte del río Litani", recoge la advertencia publicada en la red social X por el portavoz en árabe del Ejército de Israel Avichay Adraee.

La campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano ha causado ya cerca de 500 muertos y más de 1.300 heridos, al tiempo que ha desplazado a unas 600.000 personas en el país.