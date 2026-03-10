Israel vuelve a pedir a los residentes del sur de Beirut que evacuen sus casas

En un comunicado, el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, dio una "advertencia urgente" a los residentes de la zona del Dahye, considerada un bastión del grupo chíi Hizbulá, para que se alejen de ella.

La orden de desplazamiento, publicada por primera vez el pasado jueves y que Israel ha repetido en varias ocasiones, se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos. También menciona las zonas de Ghobeiry y Laylaki.

Tras la muerte en el primer ataque de la guerra contra Teherán del líder supremo iraní, Alí Jameneí, Hizbulá atacó el norte de Israel, desencadenando a su vez una incursión terrestre israelí y una campaña de bombardeos contra distintos puntos del Líbano.