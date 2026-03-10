Italia compra el retrato de Maffeo Barberini de Caravaggio por 30 millones de euros

El ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, anunció este martes la compra tras "más de un año de negociaciones" y afirmó que la obra pasará a formar parte de las Galerías Nacionales de Arte Antiguo.

La adquisición se produce pocos meses después de su primera exposición en un museo, realizada gracias a un acuerdo previo con sus antiguos propietarios, y entrará de forma estable en las colecciones del Palacio Barberini de Roma, informó el Ministerio de Cultura de Italia en un comunicado.

El lienzo, pintado entre 1595 y 1596, retrata al aristócrata y religioso Maffeo Barberini alrededor de los treinta años, en un momento crucial de su carrera antes de convertirse en el futuro papa Urbano VIII (1568–1644).

Aunque el cuadro fue identificado en 1963 por el historiador del arte Roberto Longhi, la obra ha permanecido en una colección privada y fuera del alcance del público durante siglos.

No fue hasta noviembre de 2024 cuando se expuso por primera vez en un museo como pieza de la gran muestra 'Caravaggio 2025', que recibió más de 450.000 visitantes y que permitió a la crítica internacional confirmar la autoría del artista, según se precisa en la nota.

Desde el Ministerio de Cultura subrayaron que la aparición en el mercado de un Caravaggio con autoría certificada es un "evento rarísimo", dado que solo existen unas 65 pinturas del maestro en todo el mundo, un número "extremadamente limitado".

En el Palacio Barberini, el retrato compartirá espacio con otros tesoros del pintor como la célebre 'Judit decapitando a Holofernes', que el Estado italiano adquirió en 1971.