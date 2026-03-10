Javier Solana, José Andrés, Merkel y Zelenski, reconocidos con la Orden Europea al Mérito

Catorce hombres y seis mujeres completan la primera lista de reconocidos con la Orden Europea al Mérito, en la que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; la excanciller alemana Angela Merkel y el expresidente polaco Lech Walesa fueron distinguidos con el máximo honor, el de "miembro distinguido de la Orden".

El comité de selección ha estado formado por el ex alto representante de la UE para la Política Exterior Josep Borrell; el ex primer ministro italiano Enrico Letta; el ex primer ministro francés Michel Barnier; el expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y dos de sus vicepresidentas, la ex primera ministra belga Sophie Wilmès y la ex primera ministra polaca Ewa Kopacz.

Solana recibe el título de "miembro distinguido de la Orden", el segundo más elevado, por haber contribuido a reforzar la autoridad de la Unión Europea en la escena internacional tanto en la diplomacia como en defensa y haber sido un "altamente reconocido mediador en conflictos para la UE", que trabajó para encontrar soluciones pacíficas en África, los Balcanes, Europa del Este y Oriente Medio.

En su labor como secretario general de la OTAN, fuentes parlamentarias reconocen su labor para "asegurar una estructura militar que diera a los europeos autoridad en las cadenas de mando", su contribución a la entrada de República Checa, Polonia y Hungría a la Alianza Atlántica en 1999 y su papel en la misión para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz en Bosnia-Herzegovina o la negociación de acuerdos entre la OTAN y Ucrania o Rusia.

Las mismas fuentes señalan que el premio al chef José Andrés busca destacar su uso de la gastronomía como herramienta para la transformación social y su liderazgo en numerosas iniciativas de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, personalizando "un modelo de liderazgo ético y responsable" que contribuye a aumentar el prestigio de la cocina española y europea en todo el mundo.

"Su ejemplo inspira a ciudadanos de todas las edades a asumir un papel activo para construir un mundo más justo y pacífico", apuntan las fuentes.

Junto a Solana, fueron reconocidos con el segundo máximo honor el ex primer ministro polaco Jerzy Buzek; el expresidente de Portugal Aníbal Cavaco Silva; el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin; la presidenta de Moldavia, Maia Sandu; el expresidente del Banco Central Europeo Jean-Claude Trichet, el expresidente de Lituania Valdas Adamkus, el expresidente de Finlandia Sauli Niinistö; la expresidenta de Irlanda Mary Robinson y el excanciller austríaco Wolfgang Schüssel

José Andrés, por su parte, fue reconocido como "miembro de la Orden" junto al jugador de baloncesto Giannis Antetokounmpo; la abogada ucraniana de derechos humanos Oleksandra Matviichuk; los miembros del grupo U2; el abogado y académico Marc Gjidara; la médica, científica y líder académica Sandra Lejniece y la exvicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding.