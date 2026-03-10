Jefe de d.humanos ONU alarmado por impacto de la guerra de Irán en salud y medio ambiente

Ginebra, 10 mar (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó este martes su alarma por el posible impacto en la salud y el medio ambiente que podrían tener los recientes ataques a infraestructuras civiles tales como desalinizadoras e instalaciones de combustible, en el contexto de la guerra en Irán.