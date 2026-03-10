JetBlue reanuda operaciones tras cancelar vuelos en EE.UU. por interrupción de su sistema

"Se ha resuelto una breve interrupción del sistema y hemos reanudado nuestras operaciones", informó la empresa en un breve comunicado en el que no dio más detalles del incidente.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) indicó en otro comunicado que las actividades de JetBlue "se desarrollan con normalidad después de que JetBlue solicitara esta noche la suspensión temporal de los vuelos en todo el país debido a un problema interno de su sistema".

El regulador aéreo paralizó la salida de los vuelos de JetBlue alrededor de las 4:39 hora GMT (00:39 hora de Nueva York) y ordenó retomar las rutas a las 6:08 GMT (2:08 hora local), según su página web.

En 2025 la empresa fue multada con 2 millones de dólares por el Departamento de Transporte por los frecuentes retrasos que sufrían sus vuelos que operaban en la costa este del país.

Las rutas de JetBlue se concentran en el noreste del país, especialmente en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y el aeropuerto Logan International en Boston, según la prensa estadounidense.