Kast se reúne con diversos jefes de Estado antes de su investidura, de la que se bajó Lula

"Esperamos hacer todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz y orden y se de cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer", dijo Kast a los medios a las puertas del Palacio Cousiño, en Santiago, antes de empezar las reuniones.

Kast, exdiputado ultracatólico de 60 años, se transformará en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en la democracia chilena y en el primero en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Hasta ahora, el único conservador que había gobernado Chile era Sebastián Piñera, que lo hizo en dos mandatos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022) y que votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989, a diferencia de Kast, que hizo campaña a favor.

El costarricense Rodrigo Chaves fue el primer jefe de Estado recibido por Kast, al que le siguió el rey Felipe VI de España, quien posteriormente también mantuvo un encuentro bilateral con el presidente saliente de Chile, el progresista Gabriel Boric.

Kast recibió después al ecuatoriano Daniel Noboa, al hondureño Nasry Asfura y al boliviano Rodrigo Paz. Está previsto que en las próximas horas se reúna con el panameño José Raúl Mulino y el argentino Javier Milei.

Todos coincidieron el fin de semana en Miami, en la cumbre ultra convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el crimen organizado y frenar la influencia china en la región.

Se esperaba que la cita congregase a los principales líderes de la ultraderecha mundial, a los que Kast visitó en varios viajes entre diciembre y febrero, pero finalmente se restaron el húngaro Viktor Orbán, el salvadoreño Nayib Bukele y la italiana Giorgia Meloni.

Tampoco asistirá el líder del partido español Vox y amigo íntimo de Kast, Santiago Abascal, "al encontrarse inmerso en la campaña electoral de Castilla y León", una región del centro de España que celebrará elecciones autonómicas el 15 de marzo, explicó la organización política.

La sorpresa de la jornada la protagonizó el brasileño Lula da Silva, que suspendió su viaje a última hora y envió en su lugar al canciller, Mauro Vieira.

La Presidencia brasileña no divulgó los motivos, pero la decisión fue confirmada un día después de que anunciara su viaje a Chile el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, considerado como principal rival de Lula en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Pese a sus divergencias ideológicas, Lula y Kast tuvieron una reunión bilateral de una hora el pasado 28 de enero en Ciudad de Panamá, en la que coincidieron en reforzar la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y promover la estabilidad regional.

La cancelación del viaje sorprendió a parte de la delegación presidencial brasileña, que ya estaba en Chile preparando la visita, así como al equipo de Kast.

Además de Bolsonaro, también acuden como invitados personales de Kast la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el opositor y expresidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó.

Kast será investido presidente a mediodía del miércoles en una ceremonia en el Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, y en horas de la tarde se desplazará a Santiago para entregar su primer discurso como mandatario desde La Moneda.

Padre de 9 hijos y antiabortista acérrimo, el futuro presidente ha prometido que no dará la "batalla cultural" en materia de libertades individuales y derechos sexuales y reproductivos y que instalará un "Gobierno de emergencia" para centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos (seguridad, migración irregular y economía).

Sucederá en el cargo a Boric, quien encabezará una recepción oficial con las delegaciones internacionales esta noche y ofrecerá su último discurso como presidente en cadena nacional.

El exlíder estudiantil abandonará La Moneda a primera hora del miércoles, con apenas 40 años y tras llevar al poder a una nueva generación de izquierdas.