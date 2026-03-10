La Bolsa de Londres remonta un 1,59 % con mineras al alza por posible desescalada en Irán

La City londinense, en línea con el resto de las principales plazas bursátiles europeas, reaccionó positivamente a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que indicó ayer, lunes, que la guerra iniciada conjuntamente con Israel contra Irán está "prácticamente acabada".

En este contexto, el principal índice londinense, el FTSE 100, repuntó 162,72 puntos, hasta 10.412,24 unidades, mientras que el secundario, el FTSE 250, recuperó un 1,88 % o 415,72 puntos, hasta los 22.513,84 enteros.

El parqué británico logró frenar su racha de caídas de la última semana y está a medio camino de su marca previa al estallido del conflicto, cuando encadenó varios máximos históricos y estuvo a punto de batir el récord de los 11.000 puntos.

El sector minero fue el mayor beneficiado de la jornada y acaparó las ganancias del día en Londres, encabezado por Fresnillo, que aumentó un 8,1 %, seguido de Anglo American y Antofagasta, que crecieron un 6,56 % y un 5,98 %, respectivamente.

Al cierre del mercado bursátil, sobre las 17.00 GMT, el barril de petróleo brent, de referencia en Europa, para entrega en mayo cotizaba a 86,29 dólares, un 12,8 % menos que al cierre del lunes, cuando marcó 98,96 dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por el contrario, entre las más perjudicadas del día estuvieron la petrolera BP, que disminuyó un 2,05 %, junto con la empresa de equipos médicos Smith & Nephew, que perdió un 1,6 % y la compañía gestora de la Bolsa de Londres, London Stock Exchange Group, que retrocedió un 1,29 %.