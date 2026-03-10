La Bolsa india sube tras aliviarse la presión petrolera por las declaraciones de Trump

El índice Nifty 50 de la Bolsa Nacional de Valores avanzaba hacia media sesión un 0,79 %, hasta los 24.217,90 puntos, mientras que el Sensex de la Bolsa de Bombay subía 0,72 %, hasta 78.122,80 puntos.

El repunte se produce tras el desplome del lunes, cuando los mercados indios retrocedieron más de un 2 % arrastrados por el encarecimiento del crudo en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que llevó el barril a superar los 100 dólares.

En una economía que importa más del 80 % del petróleo que consume, la caída del crudo impulsó a sectores intensivos en combustible, como aerolíneas o fabricantes de pinturas. IndiGo subía alrededor de un 4 % y UltraTech Cement más de un 2 %.

También destacaron las subidas en grandes bancos como HDFC Bank e ICICI Bank, con avances cercanos al 2 %, tras las enormes pérdidas registradas en la sesión anterior, que llegaron a superar el 6 %.

La mejora de este martes estuvo apoyada por el retroceso del petróleo después de que Trump afirmara en una entrevista que la guerra está "muy adelantada respecto a los plazos previstos" y podría terminar pronto.

El mandatario también señaló que el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del crudo mundial, vuelve a registrar tráfico de buques.

El índice sectorial Nifty Oil & Gas, que agrupa a las principales compañías energéticas del país, se situó el lunes en 11.491 puntos, cerca de un 6 % por debajo de los 12.264 puntos que marcaba el 27 de febrero, el día antes de que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán.

Desde el inicio de los ataques en Irán, el mercado bursátil indio ha perdido cerca de 251.000 millones de dólares, equivalente a aproximadamente un 4,8 % de su capitalización.