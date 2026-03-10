La derecha española busca imponer más controles a migrantes para su regularización

Una comisión del Senado validó el dictamen sobre la ley contra la multirreincidencia -una norma aprobada por el Congreso y que ahora necesitaba el visto bueno de la Cámara Alta- pero ha incorporado varias enmiendas del PP, del gobernante PSOE y también del ultraderechista VOX.

Esta ley con estas enmiendas tiene que ser ahora enviada al pleno del Senado, donde el conservador Partido Popular (PP) tiene mayoría, para su aprobación y, posteriormente, se remitirá de nuevo al Congreso de los Diputados.

La ley de multirreincidencia modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles. Además, propone tipificar como delito el 'petaqueo', como se conoce al uso de embarcaciones 'petaqueras' o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las 'petacas', a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.

Las enmiendas introducidas por el PP van encaminadas a reforzar los controles de antecedentes de los migrantes que soliciten la regularización.

En concreto, el PP pide modificar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (la ley de extranjería) con un nuevo artículo sobre "garantías frente a la impunidad y de refuerzo de la seguridad en España" que establece que todas las autorizaciones de residencia precisarán que el solicitante carezca de antecedentes penales.

Este partido exige además un informe policial completo para la tramitación de autorizaciones de estancia y residencia, con el fin de "garantizar una valoración integral del riesgo para el orden público, la seguridad y la salud pública".

Desde el PSOE lamentaron la incorporación de las enmiendas del PP, que insisten en criminalizar al inmigrante por el solo hecho de serlo.

"Algunas de las enmiendas que nos presentan ahondan profundamente en este tema, incluso hay que expulsarlos sin tener en cuenta el principio de inocencia y, más grave todavía si cabe, sin que haya una sentencia firme", dijo el senador del PSOE Dionís Oña.

No obstante, Oña advirtió de que tratarán de "deshacer" en el Congreso -donde el PP no tiene mayoría- lo que se vote en el Senado.