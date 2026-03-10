La Eurocámara aprueba la creación de una bolsa de trabajo en la UE para terceros países

Con 414 votos a favor, 182 en contra y 21 abstenciones, los eurodiputados aprobaron el nacimiento del denominado 'EU Talent Pool', una plataforma digital que facilitará la contratación de trabajadores procedentes de fuera de la Unión, con un proceso que será gratuito tanto para los solicitantes de empleo como para los empleadores.

Para inscribirse como empleador, la empresa o entidad deberá estar establecida legalmente en un país de la UE y cumplir la legislación nacional y comunitaria en materia de contratación justa, condiciones laborales adecuadas, no discriminación, protección contra el trato desfavorable y trata de personas.

"Hoy, el PE votó a favor de crear la Reserva de Talentos de la UE. Con él, ponemos en contacto ofertas de empleo de empleadores con solicitantes de países no pertenecientes a la UE. Esto forma parte de nuestra estrategia de la UE para gestionar mejor la migración y hacer que Europa sea más competitiva", dijo el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, en sus redes sociales.

Con respecto a los solicitantes, éstos deberán crear un perfil visible para los empleadores en el que se indiquen sus competencias y cualificaciones.

Durante las negociaciones, los eurodiputados acordaron que las competencias desarrolladas en el marco de asociaciones de talentos de la UE o acuerdos bilaterales se puedan incluir en estos perfiles, así como otra información adicional, como la disponibilidad para empezar a trabajar o el Estado miembro de preferencia.

Los países de la UE participantes podrán acelerar los trámites de migración para agilizar la contratación, aunque la Eurocámara recordó que ni la inscripción en la plataforma ni la selección para una vacante garantizan la concesión de permisos de trabajo y residencia, que seguirán estando sujetos a la legislación de cada país.

Este reglamento debe aún ser adoptado por el Consejo de la Unión Europea (los países de la UE) antes de su entrada en vigor.