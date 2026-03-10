La Eurocámara sanciona a Alvise por difundir vídeos del pleno con comentarios despectivos

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció la sanción a Pérez por "grabar durante una sesión plenaria a otro eurodiputado sin su consentimiento y posteriormente diseminar el vídeo en las redes sociales con comentarios despectivos".

Se trata de un vídeo que Pérez subió a redes sociales en el que acusaba a López Aguilar de "abroncar" a una asistente parlamentaria con "violentos aspavientos".

La sanción consiste en la retirada de su derecho a percibir la dieta diaria durante diez días, lo cual supone que dejará de percibir 3.590 euros en este concepto, y una suspensión temporal de su participación en los plenos durante cuatro días en los que se celebre una sesión plenaria.

Esto significa que podrá votar, pero no intervenir o estar presente durante los debates.

Pérez recurrió la sanción internamente, pero la mesa del Parlamento Europeo la confirmó en su reunión de este lunes. El líder de SALF puede aún acudir al Tribunal General.

Otras dos eurodiputadas, las francesas Leïla Chaibi y Rima Hassan, han recibido sanciones por un motivo similar en esta misma sesión, en la que Metsola ha aprovechado para recordar a los eurodiputados que no pueden grabar dentro del hemiciclo y subir el contenido a redes si estos vídeos "pueden dañar la dignidad y reputación" de la Eurocámara.

En el caso de Chaibi, la sanción es por grabarse a sí misma con "gestos inapropiados" y posteriormente subir a redes un vídeo durante la ceremonia por el 40 aniversario de la entrada en la UE de España y Portugal, mientras para Hassan fue también por grabar a otro eurodiputado sin su consentimiento y subirlo después a redes.

La Eurocámara ya sancionó a Pérez en 2025 por no incluir todos los ingresos requeridos en la declaración de intereses privados obligatoria para todos los eurodiputados. Desde entonces, el líder de SALF ha actualizado dos veces esta declaración; en la primera de ellas reportó haber obtenido ingresos por valor de 783.200 euros entre enero de 2021 y julio de 2024.

La suma procede de ganancias de 639.200 euros por su actividad como ‘influencer’, un ingreso único de 15.000 euros en 2021 por su cargo de propietario único de la empresa Resistencia Popular SL y de rentas de 129.000 euros (a razón de 3.000 euros al mes en 43 meses) recibidas de redes sociales, desde Instagram hasta Patreon (incluyendo Twitter [sic] y Youtube).