La FICR alerta de que 3,3 millones de cameruneses sufren una “crisis silenciosa” de hambre

“Más de 3,3 millones de personas luchan por encontrar suficiente comida, y las familias en las regiones del Extremo Norte, Norte y Este del país ya se saltan comidas, venden ganado o se endeudan para sobrevivir”, informó la FICR en un comunicado.

Según una encuesta de la Cruz Roja, el hambre está aumentando en casi 6.000 hogares de Camerún, donde el 64 % sufre inseguridad alimentaria grave y sus reservas de alimentos duran menos de un mes.

“Camerún se enfrenta a una crisis de hambre silenciosa. Las familias hacen todo lo posible para sobrevivir. Esta crisis no es noticia, pero para millones de personas ya es una realidad cotidiana”, afirmó el jefe de la delegación de la FICR en Camerún, Adesh Tripathee.

Sólo el 5 % de los hogares aún tiene la capacidad de absorber otra crisis, lo que deja a las comunidades extremadamente vulnerables a nuevas crisis climáticas, aumentos de precios o conflictos.

La evaluación también reveló que ocho de cada diez niños no ingieren suficientes alimentos nutritivos, lo que los pone en riesgo de sufrir desnutrición aguda y daños a largo plazo en su desarrollo.

La Cruz Roja está proporcionando apoyo a las comunidades afectadas, pero advirtió de que sus esfuerzos son insuficientes en relación con la magnitud de las necesidades.

Por eso, la FICR hizo un llamamiento de emergencia para recabar 9,6 millones de francos suizos (unos 10,6 millones de euros) para apoyar a las personas más vulnerables con "apoyo alimentario, recuperación de los medios de vida, servicios de nutrición, agua potable y saneamiento, y programas de protección".

Algunas familias han llegado al punto de vender sus propios medios de trabajo, que son necesarias para las siembras y cosechas de las próximas temporadas, para poder sobrevivir día a día.

“Ya no hablamos de comer bien; hablamos de sobrevivir. Primero, vendimos nuestras cabras para comprar maíz. Luego tuve que vender mi arado para poder comer esa noche. Ahora mi esposa y yo nos saltamos la comida durante dos días para que nuestros hijos puedan comer un puñado de granos”, relató un padre de Logone-et-Chari, en la región del Extremo Norte de Camerún, a la Cruz Roja.

La organización humanitaria prevé que la situación empeore a medida que la temporada de escasez -período entre la siembra y la cosecha, cuando la disponibilidad de alimentos es mínima- se adelante en abril, en lugar de junio, debido al agotamiento de las reservas de alimentos, las inundaciones y las lluvias irregulares.