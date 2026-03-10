La Fiscalía de Perú apela la liberación de un presunto criminal extraditado de España

La apelación contra la libertad del investigado, conocido por el alias de Negro Marín, fue presentada por la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, después de que el fiscal Edwin Velásquez pidió 36 meses de prisión preventiva contra Marín.

No obstante, el juzgado no habría valorado las pruebas acopiadas por la Policía Nacional y el equipo de fiscales durante la investigación, señaló el Ministerio Público en su cuenta de la red social X.

El fiscal Velásquez señaló en la emisora RPP que se trata de un caso contradictorio, pues Marín fue extraditado desde España, el pasado 27 de febrero, a solicitud del mismo juzgado que dispuso su libertad.

"Declaró fundada el requerimiento de extradición por la organización criminal, pero ahora (el juez) no lo valora y señala que no hay organización criminal y le da comparecencias por restricciones", indicó Velásquez.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, Marín sería el encargado de ejecutar, organizar y transmitir las disposiciones del cabecilla preso de la banda, Adam Lucano, alias Jorobado, dedicada a la extorsión y homicidios a los demás miembros, además de coordinar los apoyos logísticos.

Marín ya purgó una condena anterior de 15 años de cárcel en el penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicada en el altiplano peruano a una altitud de 4.600 metros, pero a pesar de ese antecedente ofreció servicios a la municipalidad de Carabayllo, en el cono norte de Lima, según indicó la prensa local.