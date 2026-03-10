La inmunóloga Özlem Türeci pide ser curiosos y rigurosos para seguir "siendo útiles"

La investigadora ha animado a las generaciones jóvenes a investigar al señalar que, por pequeña que sea, toda investigación puede acabar formando parte de algo mayor.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha entregado el título junto con el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Antoni Trilla, y el catedrático Pedro Alonso, padrinos de la ceremonia.

La UB ha decidido entregar este título a Özlem Türeci por su papel en el campo de las inmunoterapias contra el cáncer basadas en el ARN mensajero (ARNm), un tipo de ácido ribonucleico que transporta la información genética del ADN del núcleo celular hasta los ribosomas en el citoplasma.

Esta tecnología, que Türeci ha catalogado como "revolucionaria", pone el foco en la estimulación del sistema inmunitario para tratar diferentes tipos de tumores.

Durante el acto, la recién nombrada doctora honoris causa ha expuesto que la individualización de la vacuna ha sido y sigue siendo el reto más complicado en sus investigaciones.

"Cada cáncer presenta una combinación molecular distinta, y necesitamos que se unan diversas tecnologías para saber qué especificaciones tiene cada paciente", ha subrayado.

La UB también ha reconocido a la inmunóloga por su papel en la elaboración de la primera vacuna contra la COVID-19 basada en el ARNm, que se creó y se distribuyó en colaboración con la empresa Pfizer.

Türeci, que lideró el desarrollo clínico con el proyecto Lightspeed de BioNTech, ha explicado que la mutación del virus y el mantenimiento de la calidad fueron los dos grandes retos a la hora de elaborar esta vacuna.

Aunque la elaboración de la vacuna supuso un freno en las investigaciones en el campo de la inmunología, Özlem Tüdeci ha reconocido que aprendieron mucho durante el proceso y que lo han aplicado en sus estudios más recientes.

Este 2026, el equipo de Tüdeci ha publicado un estudio donde han diseñado una primera vacuna de ARNm adaptada a cada paciente para tratar el cáncer de mama triple negativo, y en el futuro quiere ampliar esta investigación con más estudios clínicos y diferentes tipos de tumores.