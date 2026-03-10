La libertad de prensa sufre erosión en Costa Rica impulsada por el Gobierno, señala la SIP

"Entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, la libertad de expresión y de prensa en Costa Rica ha enfrentado una erosión estructural impulsada por el Poder Ejecutivo, que utiliza un lenguaje estigmatizante y ejerce presiones económicas a través de la pauta estatal y una polémica subasta de frecuencias", asegura el informe.

El documento agrega que durante este periodo, bajo la Administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, quien terminará su mandato el próximo 8 de mayo, "se ha intensificado una estrategia comunicativa que deslegitima a los medios, presentándolos como enemigos de los intereses populares".

"La retórica agresiva del gobierno ha incluido términos despectivos hacia periodistas y medios críticos, afectando la sostenibilidad económica de estos últimos y la seguridad psicológica de los profesionales de la comunicación", señala el informe.

Otro punto que denuncia el documento es que existe una "tendencia a restringir la publicidad estatal para aquellos medios con líneas editoriales críticas, mientras se favorecen plataformas alineadas con el Ejecutivo".

Esta sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de las América ubica a Costa Rica en la posición 10 entre 23 naciones analizadas y en la categoría de 'En restricción' de libertad de prensa y expresión, con una puntuación general de 50,29 en una escala en la que 100 es la mejor puntuación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe detalla que el promedio global del hemisferio descendió a 47,10 puntos, el nivel más bajo registrado en las seis ediciones del barómetro.

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa es desarrollado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela.