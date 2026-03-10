La lluvia ácida tras ataques a sitios petroleros pone en peligro la salud de los iraníes

En estas circunstancias, la organización validó la recomendación de las autoridades a la población para que permanezca dentro de sus casas en la medida de lo posible, en el marco de directrices públicas para la protección contra la denominada "lluvia ácida".

"Los ataques a las instalaciones de almacenamiento de petróleo provocaron una liberación masiva de hidrocarburos tóxicos, óxidos de azufre y compuestos de nitrógeno al aire", declaró en Ginebra el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Agregó que el nivel de peligro dependerá de la combinación específica de esos elementos tóxicos, lo que todavía no se ha podido determinar.

En una situación de "lluvia ácida", los compuestos químicos caen en forma de lluvia, nieve o niebla, causando una grave acidificación de suelos y de cuerpos de agua.

El portavoz señaló que dependiendo de las cantidades de elementos presentes y sus propiedades ácidas podrían producirse "quemadura químicas en la piel y daños graves en los pulmones".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La OMS también ha advertido sobre la posible contaminación de alimentos debido a este tipo de ataques.

Teherán amaneció el domingo envuelta en una nube tóxica, una mezcla de lluvia y humo tras los ataques israelíes contra infraestructuras petroleras en la ciudad y zonas cercanas, que además causaron cuatro muertos.