La mayoría de las bolsas europeas sube más del 2 % al abaratarse petróleo y gas el 10 %

Tras tres sesiones seguidas de pérdidas, Madrid lideró las subidas en Europa al ganar el 3,05 %; el índice Euro Stoxx 50 (que recoge la evolución de medio centenar de las compañías de la zona euro con mayor capitalización) y Milán avanzaron el 2,67 % cada uno; Fráncfort ganó el 2,39 %; París el 1,79 % y Londres el 1,59 %.

Contribuyó a ese avance la bajada del barril de petróleo brent, que se cambiaba a menos de 90 dólares al terminar la sesión bursátil en el Viejo Continente al depreciarse cerca del 10 % y negociarse a 89,38 dólares. El crudo West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, perdía el 15 % y se negociaba a 80 dólares.

Esta tarde, el brent había descendido hasta el mínimo de la sesión en 87,06 dólares, precio que implicaba una caída del 12,02 dólares respecto al cierre de la víspera (98,96 dólares).

El gas natural ttf, de referencia en Europa, perdía el 11,62 % a esta hora y se cambiaba a 47,18 euros por megavatio hora. En la apertura bursátil había bajado al hasta ahora mínimo de la sesión, 46 euros, el 13,83 % respecto al cierre de lunes (53,385 euros).

El presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho el lunes que la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán está "casi terminada".

Además, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, señaló hoy que su país no busca "una guerra interminable" con Irán y que esta acabará cuando, "a su debido tiempo", consulte con Estados Unidos el momento para ponerle fin.

Aunque los ministros de Energía del G7 no alcanzaron acuerdo alguno para disponer en el mercado las reservas estratégicas de hidrocarburos, esas declaraciones y otras medidas que podría adoptar Estados Unidos ayudaron a abaratar los precios de esas materias primas.

Trump también había mostrado la intención de controlar el estrecho de Ormuz (Francia estaba dispuesta a escoltar los buques en esa zona) y la Administración estadounidense podría intervenir en el mercado de futuros del petróleo, eximir de algunas sanciones al petróleo ruso o suspender temporalmente el impuesto a la gasolina.

La subida de esta jornada se fraguaba tras el alza de Wall Street el lunes, cuando el índice Dow Jones de Industriales ganó el 0,5 %; el S&P 500 el 0,83 % y el Nasdaq el 1,38 %. Esta tarde continuaban estos indicadores con las ganancias, alrededor del 0,5 %.

También se habían recuperado las plazas asiáticas esta madrugada por la caída del precio del petróleo: Seúl ganó el 5,35 %; Tokio el 2,88 % (el PIB japonés acabó el año con un alza del 1,3 % tras subir el 0,3 % en el cuarto trimestre), Hong Kong el 2,17 % y Shanghái el 0,65 % (casi se duplicó el superávit de la balanza comercial china en febrero tras el aumento del 21,8 % de las exportaciones).

Con esta situación y una menor presión sobre el impacto económico de los precios de la energía en la inflación y la producción, volvían las compras a la deuda: el interés del bono alemán a diez años bajó dos puntos básicos y terminó el día en el 2,832 %.

El euro subía levemente y ganaba el 0,1 % al cierre bursátil, hasta cambiarse a 1,1647 dólares.

Los metales preciosos también se encarecían: la onza de oro avanzaba el 1,81 %, hasta 5.231,7 dólares, mientras que la plata ganaba el 3,06 % y se cambiaba a 89,63 dólares.

El bitcóin subía el 3,43 % para negociarse a 71.435,62 dólares.