La ONU alerta de que el bloqueo del estrecho de Ormuz encarece las cadenas de suministro

"Los fletes de petroleros y las primas de seguros por riesgo de guerra están aumentando, mientras también suben los costos del combustible marítimo, encareciendo el transporte en las cadenas de suministro", han constatado los expertos del organismo en un rápido análisis publicado hoy.

Asimismo, un tercio del comercio mundial de fertilizantes transportado por mar (unas 16 millones de toneladas) pasa por este estrecho, lo que preocupa por las repercusiones de esta situación en el acceso en algunos de los países más pobres a estos productos para la agricultura.

Crisis recientes, en particular la pandemia y el inicio de la guerra en Ucrania, ya mostraron cómo las perturbaciones en el ámbito de la energía, el transporte y los insumos agrícolas "pueden propagarse rápidamente a través de mercados interconectados", recordó la UNCTAD.

Los analistas del organismo mostraron particular preocupación por los países en desarrollo, los cuales podrían verse muy afectados.

"Los altos niveles de deuda y el aumento de los costos de financiación limitan su capacidad para absorber nuevos 'shocks' de precios", alertan.

Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo transportado por mar, además de volúmenes significativos de gas natural licuado y fertilizantes.

Según información actualizada de la UNCTAD, el 38 % del crudo transitaba por este estrecho una semana antes del conflicto, así como un 29 % del gas licuado de petróleo (LPG), el 19 % de gas natural licuado (LNG), el 19 % de productos derivados del petróleo refinado, el 13 % de químicos (incluidos fertilizantes) y el 3 % de los contenedores.

Del 1 al 27 de febrero (víspera de los primeros ataques contra Irán), una media de 129 embarcaciones pasaban a diario por el estrecho, pasando a 4 a finales de la semana pasada, debido a la reticencia de los navíos a transitar por Ormuz debido al temor de sufrir algún ataque tras las amenazas de Irán.

Entre las consecuencias más evidentes de este descenso de la navegación por la vía ha estado el aumento dramático de los precios del petróleo (24 %) y del gas licuado (74 %) a 9 de marzo.