La ONU destaca avances para cerrar el expediente de armas químicas del régimen de Al Asad

El Consejo celebró hoy una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio, centrada en Siria, la segunda desde que inició el conflicto en la región el pasado sábado 28 de febrero y la primera desde que Estados Unidos asumió la presidencia rotatoria del órgano.

Durante la sesión, el representante adjunto del secretario general para Asuntos de Desarme, Adedeji Ebo, explicó que las autoridades sirias han estado trabajando con la OPAQ para "determinar el alcance y la naturaleza" de las actividades relacionadas con armas químicas "heredadas" del Gobierno anterior.

Según detalló, desde marzo de 2025 los equipos de la organización han visitado más de veinte emplazamientos en los que sus inspectores entrevistaron a expertos, analizaron muestras y revisaron más de 6.000 documentos.

No obstante, Ebo indicó que las futuras inspecciones están "actualmente suspendidas debido al conflicto regional y a las condiciones de seguridad".

Asimismo, explicó que la OPAQ evaluó en la ciudad de Alepo la posible existencia de "elementos no declarados" del antiguo programa químico.

Allí se identificaron grandes recipientes que, según las autoridades sirias, fueron retirados y destruidos. Los inspectores visitaron el sitio el 29 de enero y observaron fragmentos de esos contenedores como parte del proceso de verificación, según Ebo.

El alto representante agregó que las inspecciones reflejan "los importantes retos que se avecinan" para esclarecer completamente lo sucedido con el programa químico.

Además, calificó como "esencial" la cooperación con el actual Gobierno sirio para avanzar en el proceso.

"El apoyo de la comunidad internacional es también necesario para completar los esfuerzos destinados a eliminar todas las armas químicas en Siria", dijo ante el Consejo.

Añadió que el momento actual representa "una oportunidad crítica" para avanzar en el desarme y la no proliferación y reiteró que las armas químicas no deben usarse "en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia".

Por su parte, la representante estadounidense adjunta, Tammy Bruce, dijo que EE. UU. acoge con agrado el progreso alcanzado por el Gobierno sirio y por la OPAQ para "ubicar y destruir cualquier resto" del programa de armas químicas del régimen de Al Asad, y afirmó que les "alienta" el espíritu de cooperación de las nuevas autoridades sirias.

"Hay que apoyar a la OPAQ y a Siria para que puedan operar en el terreno. Nos enorgullece trabajar junto con Siria y otros países aliados en estos esfuerzos", dijo, y afirmó que "aún queda responsabilizar a aquellos que usaron armas químicas contra el pueblo sirio".

Mientras, la representante permanente adjunta de Rusia ante la ONU, Anna Evstigneeva, afirmó que su país está a favor de cerrar el expediente químico en Siria, aunque sostuvo que la OPAQ está "orientada al único objetivo de buscar elementos del programa químico presuntamente ocultado por el régimen anterior".

Rusia, que tiene una postura crítica sobre las investigaciones de la OPAQ en Siria y ha cuestionado su metodología, dijo a través de su representante que el organismo "no aporta ni testimonios ni pruebas sobre las acusaciones que realiza" y le pidió "profesionalidad" y que "verifique" sus métodos.