La petrolera ExxonMobil traslada su domicilio legal a Texas

La decisión deberá ser aprobada por los accionistas en la junta anual prevista para mediados de este año, según indicó la empresa en un comunicado.

La petrolera explicó que el cambio busca alinear su sede legal con el lugar donde se concentran su dirección y operaciones principales, ya que su sede corporativa se encuentra en Texas desde 1989.

El consejero delegado de la compañía, Darren Woods, señaló en el escrito que Texas ha creado en los últimos años un "entorno regulatorio y político más favorable para las empresas", lo que podría contribuir a maximizar el valor para los accionistas.

La propuesta se produce en un contexto en el que varias grandes corporaciones estadounidenses han decidido reincorporarse en Texas en busca de menores regulaciones e impuestos, entre ellas Tesla y Coinbase Global.

ExxonMobil aseguró que el traslado del domicilio legal no implicará cambios en sus operaciones, estrategia, activos ni en la ubicación de sus empleados, y que los derechos de los accionistas seguirán siendo comparables a los actuales.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, celebró el anuncio y afirmó que el estado ofrece un entorno empresarial favorable: "Liberado del peso de una regulación excesiva, Texas es el lugar donde prosperan las grandes marcas globales y crecen los empleos para los texanos trabajadores", escribió en un comunicado.

La compañía, una de las mayores empresas energéticas cotizadas del mundo, fue incorporada originalmente en Nueva Jersey en 1882, cuando operaba como Standard Oil of New Jersey.

Sin embargo, gran parte de su actividad y liderazgo empresarial se concentra hoy en Texas, donde trabaja aproximadamente el 30 % de su plantilla global y cerca del 75 % de sus empleados en Estados Unidos.

Si los accionistas aprueban la medida, el cambio pondría fin a más de un siglo de incorporación en Nueva Jersey y consolidaría a Texas como uno de los principales centros corporativos de Estados Unidos.

ExxonMobil es una de las mayores empresas energéticas del mundo y en 2025 registró ingresos de más de 330.000 millones de dólares y ganancias cercanas a los 29.000 millones, según sus resultados financieros más recientes.