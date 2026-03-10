La Policía canadiense investiga un tiroteo contra el consulado de EE.UU. en Toronto

La Policía de Toronto informó a través de sus redes sociales que a las 5.29 de la mañana del martes (9.29 GMT) recibió informes de que se habían producido disparos contra el consulado estadounidense, situado en una zona céntrica de la ciudad.

Los agentes que están investigando el tiroteo "han localizado pruebas de que un arma de fuego fue disparada" contra el edificio consular, explicó la Policía, que añadió que no tiene información sobre los supuestos autores del tiroteo.

Varias calles situadas alrededor del consulado están cerradas al tráfico mientras la Policía investiga los disparos.

El tiroteo contra el consulado estadounidense se produce 11 días después del inicio de los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán, aunque la Policía canadiense no ha vinculado el incidente del martes con la situación en el Oriente Medio.